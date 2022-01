A causa di un intervento urgente alla sede stradale, a Faenza è stato disposto il divieto di transito, per tutti i veicoli e i pedoni, nel sottopasso di via Medaglie d’Oro, collegamento tra via Medaglie d’Oro e le vie Filanda Nuova e Malpighi, nei giorni 27 e 28 gennaio 2022, dalle 8 alle 17.30.