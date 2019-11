Lugo: pullmino con 7 bambini si scontra con un’auto e si cappotta

Un pullmino con a bordo 7 bambini della scuola primaria oltre all’autista e un’auto Bmw si sono scontrati questa mattina intorno alle ore 8,30 all’incrocio tra via Chiese Catene e via Lunga Inferiore a San Lorenzo di Lugo. Il mezzo di trasporto scolastico, che proveniva da Sant’Agata sul Santrerno, si è cappottatto a seguito dell’urto.

Una volta giunto sul posto il personale del 118 con tre ambulanze e l’elicottero si è constatato che quattro bambini non hanno riportato danni, ma per alcune ferite altri due sono stati trasportati all’ospedale di Lugo e un altro bambino, avendo sbattuto la testa pur rimanendo cosciente, per il trauma subito è stato condotto all’ospedale di Cesena. Per gli autisti dei due mezzi sembra non essersi verificato alcun ferimento. I bambini rimasti indenni sono stati portati a scuola dai genitori, i quali si sono precipitati sul luogo dell’incidente.

La Polizia Locale è intervenuta per i rilievi di legge.