Le aziende ricercano sempre più professionisti in grado di tradurre in azioni di marketing e vendita gli obbiettivi di sviluppo e le strategie di crescita che il mercato globale richiede. Per formare delle figure professionali che rispondano in modo mirato a questa necessità, Il Sestante Romagna offre a diplomati e laureati un corso gratuito di 500 ore, di cui 300 in aula e 200 di stage in azienda, per formare futuri tecnici esperti nel marketing per l’internazionalizzazione.

Il corso si terrà nella sede ravennate dell’ente di formazione (v. Barbiani 8/10) tra aprile e ottobre, e verterà sull’analisi del marcato nazionale e internazionale, sugli strumenti di benchmarking per il settore manifatturiero, sulla pianificazione strategica e budgeting, sul posizionamento del prodotto nel mercato internazionale, approfondendo i principali aspetti del marketing operativo e strategico e dettagli sulla sicurezza e su distribuzione e rete di vendita.

Le richieste di partecipazione, insieme al curriculum, devono essere inviate entro il 7 aprile a esimoncelli@confindustriaromagna.it