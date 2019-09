Inizia la scuola, 700 precari fra insegnanti e personale: rischio cattedre vuote. Problemi a Ravenna e Lugo

A marzo scorso i sindacati, con un presidio di protesta, avevano lanciato l’allarme: per l’anno scolastico 2019-2020 mancheranno docenti e personale. A pochi giorni dall’inizio della scuola, le previsioni dei sindacati si stanno avverando. Le stime della scorsa primavera parlavano di 150 mila cattedre scoperte su tutto il territorio nazionale, 24 mila posti Ata non assegnati. I dati di quest’anno non sono ancora disponibili, ma in provincia di Ravenna c’è già emergenza in diverse scuole e il rischio che alcune classi inizino il proprio percorso senza tutti i professori è alto.