Gli studenti delle medie in bottega. Torna il progetto contro la dispersione scolastica

I ragazzi delle scuole medie tornano in bottega per imparare direttamente dagli artigiani e dai commercianti un mestiere. Riparte il progetto “Le Botteghe di Mestiere” ideato nel nostro territorio dalla Cooperativa Sacra Famiglia, destinato agli studenti delle scuole medie con alcune difficoltà nel rendimento scolastico. 5 i percorsi attivati quest’anno per altrettanti studenti che, in orario scolastico, invece di presentarsi in classe, si recheranno in bottega almeno una volta a settimana