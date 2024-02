In relazione ai lavori preparatori per la posa del ponte ‘Janson Bridging’ che consentirà il collegamento veicolare tra via Renaccio e il Borgo, nei prossimi giorni, in piazza Lanzoni verrà allestito il cantiere per consentire agli operai della ditta incaricata di realizzare gli elementi di appoggio della struttura. Per questo motivo sono previste alcune modifiche alla viabilità.

Nel dettaglio, dalla mattina di martedì 20 febbraio piazza Lanzoni sarà chiusa al traffico veicolare nel tratto tra via Torretta e via Ugo Piazza. L’accesso alle attività e alle abitazioni sarà garantito da un accesso pedonale.

In questa prima fase del cantiere per la posa del ponte, pur con qualche possibile disagio, via Ugo Piazza rimarrà transitabile al traffico. Tutte le modifiche verranno indicate attraverso segnaletica verticale.