Nelle prossime settimane arrivano 17 nuovi autobus elettrici per Ravenna

Arriveranno entro la fine del primo trimestre 2024 a Ravenna 17 nuovi autobus elettrici per iniziare il processo di rinnovo della flotta a servizio del trasporto pubblico locale. Sarà un lungo processo che si concluderà nei prossimi anni e che al momento si appoggia su tre decreti ministeriali e quindi su tre relative linee di finanziamento. Start Romagna ha già acquistato gli autobus e attualmente sono in fase di gara i bandi per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica nei depositi della società. La prima fase per l’ammodernamento del parco mezzi è stata finanziata dal ministero con 7 milioni e 200 mila euro, stanziati per l’acquisto di autobus elettrici o a idrogeno e per la realizzazione delle relative infrastrutture inerenti. Ravenna ha optato per l’acquisto di tutti mezzi a batteria.