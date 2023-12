Verso le 12,00 a San Bartolo all’incrocio via Cella e Via Trova, una Panda ha sbattuto violentemente contro un furgone Volkswagen. Feriti i due conducenti, il 82enne alla guida della Panda è stato sbalzato fuori dall’auto poi trasportato in Elicottero al Bufalini di Cesena per le gravi condizioni, anche l’altro conducente cinquantenne è trasportato ma in ambulanza al Bufalini le sue condizioni sono fortunatamente meno gravi. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per la gestione del traffico e per i rilevi di legge.