Nel primo pomeriggio di oggi alle ore 15 circa nel piazzale del supermercato Famila di via Argirocastro un camper ha preso fuoco ed è stato completamente distrutto dalle fiamme. Sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio, si è alzata una colonna di fumo nero che si vedeva dalla parte opposta della città. Intervenuta anche la Polizia, le cause quasi sicuramente accidentali, forse qualcosa è stato lasciato acceso dentro il Camper. I proprietari erano assenti.