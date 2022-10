Nel pomeriggio di oggi, 5 ottobre 2022, si è sviluppato un incendio, per cause ancora da accertarsi, che ha interessato il reparto Raffineria dello stabilimento produttivo di Unigrà S.r.l. a Conselice (RA). L’incendio non ha, fortunatamente, causato danni a persone, e grazie all’operato dei Vigili del Fuoco è stato domato nel tardo pomeriggio. I danni alle cose sono ancora in fase di valutazione e definizione. Non si registrano, al momento, danni agli altri reparti produttivi o agli uffici. Maggiori dettagli saranno diffusi nei prossimi giorni.