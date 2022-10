Partita che regala emozioni al Benelli, Ravenna che dimostra di non avere nulla di meno della capolista Giana Erminio, sotto due volte trova due volte la forza di rimontare e di portarsi addirittura in vantaggio con una doppietta stratosferica di Tabanelli, solo Perna nega ai giallorossi la gioia per una vittoria sfumata di un soffio.

Pronti via ed il Ravenna riesce a farsi malissimo da solo, sul retro passaggio di Abbey un incomprensione difensiva permette a Fall di incunearsi in area e costringere Gigli al fallo da rigore. Penalty che lo stesso Fall trasforma, giallorossi gIà sotto dopo neanche un minuto di gara. Ma il Ravenna reagisce subito ed al 3’ si rende pericoloso con Grazioli che colpisce all’interno dell’area su un velenoso traversone di Guidone ma senza trovare lo specchio. Ravenna che dopo lo svantaggio dirige le azioni e si presenta spesso sul fondo con un D’Orsi particolarmente vivace, proprio su una sua bella iniziativa al 35’ arriva il gol del pareggio, doppio passo ad eludere l’avversario, cross per la testa di Guidone che fa sette in campionato. Il Ravenna sembra avere il controllo della gara, ma al primo di recupero si trova di nuovo sotto, Fall allarga sulla sinistra per Ballabio, che si accentra e fa partire un rasoterra a rientrare sul secondo palo che riporta in vantaggio la Giana Erminio. In avvio di ripresa i giallorossi riprendono da dove avevano lasciato: facendo la gara. Mister Serpini spariglia un po’ le carte in tavola inserendo Tabanelli e riportando il modulo al 4-3-1-2 dopo il 3-5-2 con il quale aveva iniziato la gara. La pressione del Ravenna è evidente ed è premiata al 59’ quando il neo entrato Tabanelli delizia il Benelli con una punizione magistrale dai 25 metri che scavalca la barriera e si infila all’incrocio. Il pareggio non basta al Ravenna che continua a spingere e dopo sei minuti passa in vantaggio. Ripartenza orchestrata da Spinosa che allarga su Tabanelli, il 6 giallorosso controlla dal limite dell’area e fa partire un destro imparabile che si infila sotto la traversa e manda in visibilio i tifosi del Ravenna. Sull’asse Marangon – Guidone il Ravenna costruisce anche la palla del KO, ma la conclusione acrobatica del capitano giallorosso viene ribattuta in angolo. All’80’ la Giana Erminio ha un guizzo con Fall che si incunea in area dalla sinistra e crossa rasoterra in mezzo, sulla palla si avventa Perna e trova la rete del 3-3. Le emozioni non finiscono e Fall, vera spina nel fianco della difesa giallorossa scappa in profondità e prova a beffare Fontanelli con un diagonale che però termina a lato. L’ultima emozione è di marca giallorossa con il cross di Lisi che viene gestito con indecisione da Pirola e Guidone che viene anticipato all’ultimo prima di potere ribadire in rete. Un 3-3 che lascia un po’ di amaro in bocca per la vittoria sfumata ma Ravenna che si può rinfrancare per l’ennesima prestazione di livello dove ha messo all’angolo la capolista ed ha dimostrato nuovamente un grande carattere e l’abilità di rimontare, l’obbiettivo fin dalla gara di domenica a Correggio sarà trasformare queste doti in punti pesanti.