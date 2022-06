Incendio in una palazzina in via Zama: ragazzo ustionato trasportato al Bufalini | VIDEO

Incendio in un’abitazione in via Zama. Ustionato un ragazzo classe ’91, trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. Non è ancora chiaro cos’abbia scatenato le fiamme poco dopo le 17. Il rogo è divampato all’interno di un condominio. Le fiamme, alte, si sono sprigionate fino al tetto. I residenti sono corsi in strada, il ragazzo, però, al momento dell’incendio stava dormendo. In suo soccorso è intervenuto un suo coetaneo. È stato quest’ultimo il primo ad “aggredire” l’incendio con l’acqua. Nel frattempo sono arrivate in via Zama tre squadre dei Vigili del Fuoco (un’autopompa e un’autobotte da Lugo e un’autopompa da Forlì, con il supporto del fuoristrada), ambulanze del 118 e l’elimedica decollata da Ravenna, oltre ad una pattuglia della Polizia di Stato. Le fiamme sono state rapidamente spente. Il giovane ustionato ha quindi ricevuto le prime cure sul posto, poi è stato trasportato a bordo dell’elicottero decollato alla volta del centro specialistico cesenate.