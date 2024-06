Inaugurato il CAU di Lugo, il quarto in provincia di Ravenna. Il nuovo centro ha sede al padiglione C dell’ospedale Umberto I ed è già operativo da lunedì. Come tutti i CAU avrà il compito di visitare i pazienti che presentano un quadro clinico non grave, alleggerendo il lavoro del Pronto Soccorso. Contrariamente al CAU di Faenza appena inaugurato, il centro di assistenza e urgenza di riferimento della Bassa Romagna è integrato all’interno dell’ospedale.