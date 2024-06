La società Ravenna Football Club ha il piacere di annunciare di avere affidato la direzione tecnica della prima squadra a Mauro Antonioli.

Non c’è bisogno di grandi presentazioni per un tecnico cui è legato uno dei ricordi più piacevoli della recente storia giallorossa, con la fantastica rimonta sull’Imolese e la vittoria del campionato 2016/17 che è valsa il ritorno in serie C. Un professionismo che proprio Antonioli ha saputo difendere, conquistando una non scontata salvezza con ben 5 giornate di anticipo nella stagione successiva. Dopo l’esperienza giallorossa il tecnico nato a Milano nel ’68 è stato alla guida di Reggiana, Fermana, Sambenedettese, Imolese e Forlì.

In questo secondo capitolo della sua avventura con il Ravenna FC sarà nuovamente accompagnato dallo storico vice Ivan Piccoli e da Ermes Morini in qualità di preparatore dei portieri.

Il management della società porge a Mauro Antonioli ed al suo staff un caloroso benvenuto ed un augurio per una stagione ricca di soddisfazione per i colori giallorossi.