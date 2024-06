Inaugurato il CAU di Faenza: è il terzo in provincia di Ravenna

Inaugurato il CAU di Faenza, il terzo CAU in provincia di Ravenna, a cui seguirà, fra pochi giorni, il nuovo centro di Lugo. Il Centro di Assistenza e Urgenza, in via Golfieri (Centro Marconi), sarà aperto 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20 e potrà erogare visite mediche, certificazioni, trattamenti farmacologici al bisogno, prescrizioni di terapia, procedure chirurgiche minori come suture o medicazioni, prelievi per indagini di laboratorio, ECG o esami ecografici, osservazioni post-trattamento e, in caso di bisogno, garantirà un accesso diretto ad una visita specialistica in ospedale, senza l’obbligo di dover passare dal Pronto Soccorso. Una peculiarità che, in determinati casi, oggi è garantita anche ai pazienti che si presentano dal proprio medico di fiducia.

Lo scopo del CAU è di sgravare il Pronto Soccorso dagli accessi impropri. Il rapporto con l’ospedale sarà comunque costante.