Un nuovo caso di stalking si è concluso con un arresto a Faenza. In manette un 70enne, accusato di aver picchiato e minacciato l’ex compagna di 45 anni. L’allarme alla centrale operativa di Faenza è arrivato nei giorni scorsi quando la donna si è trovata “assediata” dall’uomo all’interno di un esercizio commerciale. La 45enne si era recata all’interno dell’attività per delle commissioni. All’esterno si è palesato l’uomo e a quel punto la donna, terrorizzata, ha chiamato i carabinieri. Solo due giorni prima, infatti, era finita in ospedale, a seguito di un’aggressione del 70enne racconterà poi ai militari. All’arrivo di una pattuglia dei carabinieri sul posto, però, l’uomo, dopo aver minacciato l’ex compagna e i suoi figli (“Vedrai cosa ti capita, non finisce qui e non solo a te” la frase riportata) ha provato a dileguarsi fra la folla, fingendo di entrare in un altro negozio. Chiesta conferma alla donna su chi fosse l’uomo che la stava importunando, gli agenti hanno raggiunto il 70enne e l’hanno fermato e identificato.

La donna ha quindi raccontato la propria storia: da circa un anno la sua relazione con il 70enne era ormai finita. In tutta risposta l’uomo aveva iniziato a perseguitarla, con molestie telefoniche e verbali, minacce e aggressioni fisiche. Due giorni prima alla chiamata al 112, 70enne avrebbe aggredito la donna che al pronto soccorso sarebbe stata medicata con una prognosi di 10 giorni a causa di alcune ferite riportate ad un braccio.

La 45enne ha raccontato che in quell’occasione l’uomo l’aveva picchiata per strada, noncurante del fatto che qualcuno potesse vederlo, pronunciando frasi tipo “Dove vai brutta…” e colpendola al corpo.

I militari dell’Arma hanno sequestrato il cellulare dell’uomo scoprendo così la frequenza dei messaggi WhatsApp inviata all’ex compagna e la sua insistenza e morbosità. Anche durante la relazione l’uomo era apparso molto geloso e morboso, ma la situazione è degenerata quando la donna ha deciso di lasciarlo. I militari del NORM, sentito il pm di turno D.ssa Angela Scorza, lo hanno tratto in arresto per stalking. Arresto convalidato con l’emissione dell’obbligo di presentazione alle forze dell’ordine nonché divieto di avvicinamento ad almeno 500 mt dai luoghi frequentati dalla donna e dai figli della stessa.