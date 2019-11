Due pregiudicati residenti a Ravenna, un 48enne di origini bosniache e un 44enne albanese, fermati dalla polizia di Forlì, sospettati di furti in appartamento, di auto in sosta o di esercizi commerciali. I due sono stati fermati durante una serie di controlli predisposti per il ponte festivo dalla Questura di Forlì-Cesena. Un controllo potenziato del territorio a cui hanno partecipato pattuglie dei Reparti Prevenzione Crimine di Bologna.

I due sono stati fermati a bordo di una Volkswagen Golf argentata, mentre percorrevano alcune vie nella zona residenziale del quartiere Cà Ossi, osservando attentamente le auto in sosta e le abitazioni. Quando l’auto sospetta ha tentato di allontanarsi dalla vista di una volante della Polizia, è stata fermata. All’interno del veicolo gli agenti in servizio hanno trovato cacciaviti di grosse dimensioni, guanti, torce elettriche. Da una verifica dei documenti, a carico di entrambi sono emerse segnalazioni per furto in abitazione, in esercizi commerciali e a danno dei veicoli in sosta. Uno dei due aveva anche precedenti in merito allo spaccio.

Considerati gli arnesi presenti nell’auto e il curriculum di entrambi, la Polizia ritiene di aver impedito un’azione di vero e proprio saccheggio nel territorio forlivese