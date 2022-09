In graziella, risciò o in tandem per le campagne faentine: nasce la Coppa Dal Pane

Una gara ciclistica, non competitiva, a Faenza per ricordare Valter Dal Pane. Nasce così la Coppa Dal Pane , in programma domenica 16 ottobre, una manifestazione ideata per divertirsi e divertire, ricordando l’invettiva vulcanica di un amico scomparso. Una prima edizione, a cui si spera possa far seguito una programmazione annuale. Partenza in Piazza del Popolo. Partecipazione a squadre, formate da 2 a 8 persone. Massimo 25 squadre. Un percorso a tappe fra le campagne e le colline faentine, dalla mattina alle 10 fino al pomeriggio alle 16 circa, poco più di 20 chilometri fra Sarna, Borgo Tuliero e Santa Lucia e le cantine vitivinicole Paolo Francesconi, Leone Conti e La Sabbiona. Arrivo ad Oriolo dei Fichi. Ogni tappa sarà aperta al pubblico e ai tifosi.