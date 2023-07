Celebrata in cattedrale a Ravenna la Santa Messa per Sant’Apollinare, patrono di Ravenna. La funzione è stata celebrata da Monsignor Lorenzo Ghizzoni. Al suo fianco l’arcivescovo emerito Giuseppe Verucchi, il vescovo di Forlì-Bertinoro Livio Corazza, il vescovo di Imola Giovanni Mosciatti e il vescovo emerito di Imola Tommaso Ghirelli.

Presenti tutte le autorità cittadine e i sacerdoti delle chiese ortodosse della città.

Nella sua omelia l’arcivescovo Ghizzoni si è soffermato sulla guerra in Ucraina, invocando la fratellanza fra i popoli, sulle orme di quanto già affermato da Papa Francesco. Ai cristiani il compito di costruire questa fratellanza diventando operatori di pace.

Le celebrazioni per Sant’Apollinare erano iniziate venerdì con il pellegrinaggio a piedi dalla parrocchia di San Lorenzo in Cesarea alla basilica di Sant’Apollinare in Classe.

Alle 18 di sabato, a Classe, i Vespri della Solennità, mentre alle 18.30 la seconda Santa Messa presieduta da Monsignor Ghizzoni.