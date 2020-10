In cammino verso i diritti: calendario di iniziative per migliorare il dialogo interculturale

I diritti umani come fattore di creazione di una comunità coesa. Con l’avvio delle iniziative all’interno del calendario della Giornata del Dialogo Interreligioso ha preso il via su tutto il territorio dell’Unione della Romagna Faentina un progetto dedicato al dialogo interculturale e ai diritti umani. Attraverso una serie di eventi, laboratori, incontri, conferenze, online e di persona, e mostre inizia quindi un percorso dedicato alla conoscenza dell’altro, per conoscere le culture e le religioni delle persone che provengono da Paesi stranieri, per affrontare il tema della discriminazione e della violenza nei confronti delle donne, per approfondire la conoscenza dei diritti, sul lavoro, dell’infanzia, delle minoranze o delle persone con fragilità.