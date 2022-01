Il Prefetto di Ravenna Enrico Caterino, che lascerà l’incarico dal 1° febbraio prossimo per collocamento in pensione, ha incontrato questa mattina tutti i Sindaci della provincia, oltre a una rappresentanza della Provincia di Ravenna, per porgere un saluto di commiato.

L’incontro si è svolto all’insegna della massima cordialità e durante i saluti reciproci è stato più volte sottolineato il clima di grande collaborazione e di stima reciproca che ha contraddistinto il periodo di permanenza del Prefetto, anche se segnato dal perdurare dell’emergenza sanitaria e da tutte le problematicità conseguenti.

Dopo i saluti, i Sindaci e il Presidente della Provincia hanno omaggiato il Prefetto di alcuni doni che rappresentano le eccellenze del territorio (un mosaico, una ceramica di Faenza e il sale di Cervia), per suggellare un periodo di proficuo lavoro condiviso.