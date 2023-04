A due anni dalla morte il movimento cooperativo ha reso omaggio alla memoria di Arianna Marchi. Nella mattinata di giovedì 27 aprile una delegazione di cooperatrici e cooperatori si è recata in visita al cimitero di Fognano, dove riposa la compianta dirigente cooperativa. Marchi, presidente della cooperativa sociale Zerocento, stimatissima protagonista dell’economia sociale romagnola e non solo, ci ha lasciato nel 2021, a soli 51 anni.

Per celebrarne il ricordo sono intervenuti il presidente di Legacoop Romagna e il presidente della cooperativa sociale Zerocento, Stefano Damiani.

Damiani, che le è succeduto alla guida della cooperativa, ha testimoniato la continuità con i valori di cui Arianna Marchi era prima portatrice, salutandola con commozione sulle note di “Bella Ciao”.

Lucchi ne ha commemorato la figura, sottolineando la sua capacità di creare comunità: Arianna Marchi lavorava per essere parte di un tutto, ma allo stesso tempo era indispensabile, tessera di un grande mosaico di cui ancora oggi si avverte la mancanza.

La cerimonia si è conclusa con un minuto di raccoglimento e la deposizione delle composizioni funebri.

Le iniziative per onorare il ricordo di Arianna Marchi proseguono nella serata di venerdì 28 aprile, data in cui Zerocento organizza una cena di raccolta fondi il cui ricavato andrà interamente a favore dell’Istituto Oncologico Romagnolo. La cena si terrà al circolo Arci “La Quercia” di via Ravegnana 29/4 a Faenza. Tutti i posti disponibili sono stati prenotati.