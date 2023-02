Il recupero della Colonia di Castel Raniero passa sotto la responsabilità del Comune di Faenza

Il recupero della Colonia di Castel Vanierò passa nelle mani del Comune di Faenza. La novità attorno al recupero del fabbricato storico è stata illustrata dal sindaco Massimo Isola in consiglio comunale martedì scorso. Dopo un lungo silenzio attorno al restauro dell’edificio, che rimane a rischio crollo, una piccola novità per la quale tuttavia manca ancora l’ufficialità. L’accordo infatti fra Segretariato regionale del Ministero della Cultura, il Comune di Faenza e l’Asp della Romagna Faentina, proprietaria del bene, deve ancora essere firmato.

Dovrà ora essere redatto un progetto esecutivo per capire quali interventi si riuscirà a svolgere con il finanziamento di 3 milioni e 700 mila euro del ministero. La situazione infatti rispetto al 2020 è completamente cambiata. Se già allora il finanziamento rischiava di non essere sufficiente, oggi è già sicuro che con l’aumento delle tariffe in campo edile, si riuscirà a coprire solo una parte delle spese.