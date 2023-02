Da lunedì 20 a venerdì 24 febbraio, dalle 7 alle 18, verranno eseguiti i lavori di manutenzione e rifacimento del manto stradale su alcuni tratti della controstrada di via Granarolo che rimarrà chiusa al transito. Durante l’intervento ai mezzi verrà garantito l’immissione da via Granarolo verso via in via Mengolina mentre nella via oggetto dell’intervento il transito sarà garantito solo ai mezzi di soccorso, residenti o utenti diretti alle aziende.

Le modifiche alla viabilità saranno indicate dalla segnaletica di cantiere.