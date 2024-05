Dopo aver ricevuto il parere favorevole della commissione PNRR/PNIEC, ora per il progetto del parco eolico Agnes è arrivato anche il parere favorevole alla valutazione antincendio ai sensi dell’art.3 del DPR 151/2011 dal Comando dei Vigili del Fuoco di Ravenna. Agnes non sarà solo un parco eolico marittimo, ma un vero e proprio hub energetico. Oltre alla produzione di energia dalle pale eoliche e da pannelli fotovoltaici in mare, è previsto produzione e stoccaggio di idrogeno verde all’interno del porto di Ravenna.

Questa parte del progetto è stata sviluppata in una cassa di colmata dismessa, all’interno dell’area portuale.

“L’approvazione antincendio è un piccolo passo per il progetto Agnes di un hub energetico innovativo nel cuore della Romagna. Ringrazio il team di Qint’x e di FSE Progetti per il prezioso lavoro” commenta Alberto Bernabini, CEO di Agnes.