Oggi al Bellafonte Minigolf in via Cosmonauti 1, si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione dei 13 candidati al consiglio comunale di Cervia del Movimento 5 Stelle.

All’evento erano presenti Mattia Missiroli, candidato sindaco per il centrosinistra, Davide Grossi, capolista e segretario comunale del M5S, e i candidati del M5S, tra cui Giacomo Zattini, giovane candidato romagnolo per il M5S alle elezioni europee.

“Durante l’incontro, è stata espressa grande soddisfazione per il percorso intrapreso e per i risultati ottenuti. Dopo 10 lunghi anni di opposizione, condotta sempre in modo costruttivo e senza fare sconti a nessuno, il Movimento 5 Stelle 2050 Cervia ha trovato finalmente le condizioni per poter entrare in maggioranza” hanno spiegato Massimo Bosi, Coordinatore provinciale del M5S di Ravenna e Marco Croatti, Senatore pentastellato e Coordinatore regionale Emilia-Romagna.

“L’ingresso in coalizione non significa rinunciare ai nostri valori: continueremo infatti a mantenere alta l’asticella della buona politica con programmi e obiettivi chiari e trasparenti. Siamo pienamente soddisfatti del lavoro di mediazione svolto e del programma di coalizione raggiunto. Vediamo in Mattia un rappresentante della coalizione e del nostro impegno. Forse sembriamo presuntuosi quando affermiamo di entrare in maggioranza, ma siamo convinti che questa squadra e questa coalizione possano farcela.”

La lista dei candidati del Movimento 5 Stelle al consiglio comunale di Cervia:

1) Davide Grossi

2) Francesca Benni

3) Federico Ciani

4) Anna Bruno

5) Gianfranco Mazzotti

6) Carmela Calabrese

7) Fausto Geminiani

8) Carmen Placuzzi

9) Sandro Nanni

10) Monica Polonelli

11) Donatello Sampaoli

12) Bruno Sbrighi

13) Gian Paolo Vettorello