Il Governo ragiona su una fermata dell’Alta Velocità a Forlì, a servizio anche di Ravenna e Faenza

Il Governo sta pensando ad una stazione dedicata alla Romagna per l’Alta Velocità. L’ipotesi è quella di costruirla nel territorio di Forlì, in modo che possa essere facilmente raggiungibile dagli altri territori romagnoli. Lo ha affermato il viceministro Galeazzo Bignami durante gli Stati Generali della portualità e della logistica del Nord-Est, l’Adria Shipping Summit organizzato, nella sua prima giornata, alla Camera di Commercio di Ravenna. Il trasporto via ferro è stato uno dei temi al centro della giornata visti gli importanti investimenti in corso nel porto bizantino.