Agostino Vezzoli, tornato nell’estate 2023 a guidare la squadra biancoazzurra, ha raccolto la sfida e portato a termine la missione di riportare il Faenza dopo 5 anni nel campionato di Eccellenza.

Centrato l’obiettivo, ora però le strade di Vezzoli e del Faenza Calcio si separano.

La squadra biancoazzurra ha riacquistato competitività e dopo un ottimo girone di andata e un calo nel ritorno concludendo al quarto posto finale ha dato il meglio nei playoff dove con un percorso entusiasmante è riuscito a eliminare Fratta, Cattolica e Arcetana, arrendendosi solo nella finale regionale alla Bobbiese, dopo aver comunque conquistato il passaggio di categoria.

La società Faenza Calcio ringrazia Agostino Vezzoli per la dedizione e la professionalità dimostrate, e il fondamentale contributo fornito alla guida tecnica e al gruppo in una stagione in cui ha confermato vicinanza e affetto per i colori biancoazzurri.