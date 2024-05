Nell’ambito degli interventi di riasfaltatura di alcune strade del territorio comunale, da venerdì 31 maggio e fino a lunedì 10 giugno, via Romea sud sarà interessata da lavori che comporteranno l’istituzione temporanea, limitatamente alla fascia oraria dalle 8 alle 18 di una nuova disciplina della circolazione.

In particolare sono previsti: il restringimento di carreggiata, il senso unico alternato della circolazione, il divieto di sosta con zona rimozione su ambo i lati per tutti i veicoli, il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari in un tratto di lunghezza pari a circa 110 metri in direzione nord a partire dall’intersezione con viale dei Lombardi;

il restringimento di carreggiata, il senso unico alternato della circolazione, il divieto di sosta con zona rimozione su ambo i lati per tutti i veicoli, il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari in un tratto di lunghezza pari a circa 50 metri in direzione nord a partire dall’intersezione con via Torres.