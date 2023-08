E’ iniziata da una settimana la stagione sportiva del Faenza calcio con l’avvio della preparazione ed è già il momento dei primi test, tutti in trasferta data l’indisponibilità del campo di gioco in manutenzione dopo la disputa del Palio del Niballo.

La squadra guidata da mister Agostino Vezzoli affronterà due compagini militanti in Eccellenza, quindi nella categoria superiore: mercoledì 9 a Forlì il Cava Ronco e sabato 12 il Medicina dove si è trasferito il trequartista Giacomo Lanzoni, autore di 18 gol nell’ultimo torneo in maglia biancoazzurra.

“Sono soddistatto della prima settimana di lavoro e allenamenti. I più giovani che si stanno integrando bene in gruppo. Tutti i ragazzi stanno dimostrando grande disponibilità e dedizione negli allenamenti. Tutto ciò è di buon auspicio per affrontare una stagione impegnativa”.

L’obiettivo per il campionato di Promozione nel Faenza è chiaro: cercare il ritorno in Eccellenza..

“Il mio intento – dice Vezzoli – è che il Faenza riesca, in ogni match, a proporre un gioco di possesso e tecnica senza subire la pressione dell’avversario. Abbiamo conosciuto da qualche giorno il girone di appartenenza, il D, e quindi ci aspettano trasferte in Romagna e non nel bolognese e ferrarese come negli ultimi tempi. Dovremo confrontarci con alcune squadre di livello, forti e ambiziose, ma tutte saranno agguerrite. Le affronteremo con rispetto, ma anche consapevolezza del nostro valore”.

Ad affiancare nel lavoro sul campo di mister Vezzoli che ha compiuto 59 anni a fine luglio, sono gli altri membri dello staff: il vice allenatore Arturo Nicolosi, il preparatore dei portieri Edmondo Santarelli, il collaboratore Mirko Piazza, il fisioterapista Marcello Berlini.

Nella “rosa” sono otto i volti nuovi: il difensore Francesco Gimelli (dal Meldola), il play Manuel Prati (dal Massa Lombarda), poi i centrocampisti avanzati Cristian Benini, Qazim Gjordumi e Stefano Marocchi (due ritorni), gli attaccanti Giuseppe Lucarelli e Francesco Pezzi, il portiere Liam Vernacchio, tutti dal San Pietro in Vincoli che Vezzoli ben conosce avendoli allenati fino a maggio. Accanto a loro, diversi gli elementi confermati: il portiere Riccardo Ravagli, il difensore Shain Karaj e Federico Bertoni, centrocampista. Poi i più giovani: i difensori Giuseppe De Marco Tommaso Morganti e Ersion Shermandi, gli esterni Stefano Albonetti e Luca Tuzio, i centrocampisti Andrea Costa ed Enrico Ceroni, l’attaccante Riccardo Bagnolini.

Integrano il gruppo alcuni promettenti giovani classe 2006: Michael Malavolti, Cristian Bertozzi Gianbattista Caroli, Mattia Servadei, Davide Cavolini, Tommaso Emiliani, Federico Zani.

Unica nota dolente l’inaspettato abbandono al momento del raduno, di Luca Savorani e Matteo Navarro che hanno scelto il calcio a 5 e sono stati tesserati da una società della zona.

Un peccato perchè la decisione dei due giovani calciatori di 19 e 18 anni è arrivata dopo tante stagioni nel settore giovanile fino all’approdo in Prima squadra, diverse partite giocate e la prospettiva di crescere ancora.

Gli addii già noti

Alessandro Albonetti e Francesco Lanzoni hanno interrotto l’attività. Hanno lasciato il Faenza il talentuoso trequartista Giacomo Lanzoni trasferitosi al Medicina in Eccellenza, il fratello più giovane Pietro, attaccante, assieme al portiere Pier Nicola Luce e al centrocampista Giacomo Errani passati sempre in Promozione al Solarolo.

Matteo Venturelli ha scelto di giocare al San Rocco, in II Categoria, mentre l’ex capitano Nicola Missiroli proseguirà gli studi post universitari a Madrid. Il giovane centrocampista Nicolò Betti giocherà al Cotignola in Promozione, mentre l’esperto attaccante Alessio Ambrogetti si è accordato con il Predappio, formazione di I Categoria.

L’elenco dei giocatori impegnati nella preparazione pre-campionato:

Portieri: Riccardo Ravagli (2000), Liam Vernacchio (2003);

Difensori: Albonetti Stefano (2004), De Marco Giuseppe (2004), Gabrielli Luca (1993), Gimelli Francesco (1999), Karaj Shain (2002), Malavolti Michael (2006), Morganti Tommaso (2004), Shermandi Ersion (2004);

Centrocampisti: Benini Cristian (1990), Bertoni Federico (2000), Bertozzi Cristian (2006), Caroli Gianbattista (2006), Ceroni Enrico (2004), Qazim Gjordumi (1995), Costa Andrea (2003), Manuel Prati (1995), Servadei Mattia (2006), Tuzio Luca (2005);

Attaccanti: Bagnolini Riccardo (2003), Cavolini Davide (2006), Emiliani Tommaso (2006), Lucarelli Giuseppe (1995), Marocchi Stefano (1992), Pezzi Francesco (1992), Zani Federico (2006).