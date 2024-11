Il coro dell’ospedale di Faenza torna a cantare sullo scalone monumentale per i pazienti e i lavoratori del nosocomio

Il coro di Natale dell’ospedale di Faenza torna a cantare sullo scalone monumentale del nosocomio. L’appuntamento musicale che si ripete da una decina d’anni, a causa delle restrizioni dovute al covid, era stato trasferito in Piazza della Libertà, ma per i lavoratori dell’ospedale, o ex lavoratori oggi in pensione, non poteva avere lo stesso significato simbolico. Con il ritorno sulla scalinata quasi iconica per la comunità faentina, il concerto di Natale è tornato ad essere un messaggio vero e proprio rivolto ai pazienti ricoverati in questi giorni e ai rispettivi parenti.