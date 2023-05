Il Comune di Faenza ha avviato una raccolta fondi “per l’emergenza alluvione nel territorio faentino, per dare sostegno alle famiglie e alle realtà più colpite. Si tratta di una raccolta fondi per aiutare i concittadini ad affrontare questa prima fase di emergenza, in risposta alla generosità di tanti che ci hanno già chiesto come poter aiutare”.

Tre al momento le modalità grazie alle quali partecipare alla raccolta fondi

BONIFICO BANCARIO AL COMUNE DI FAENZA

IBAN: IT20V0627013199T20990000808

specificando la causale “Donazione emergenza alluvione 2023”

SATISPAY

a “Comune di Faenza Donazioni”, inquadrando il codice QR code

PAGO PA

su PayER selezionando la voce “Donazioni” nella pagina del Comune di Faenza