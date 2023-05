Con una breve nota stampa il Comune di Faenza ha comunicato la decisione di tornare a chiudere il Ponte delle Grazie per effettuare alcuni accertamenti tecnici sulla struttura.

A causa poi di lavori urgenti alla rete del gas sono previste le seguenti modifiche alla viabilità.



Dalle ore 8.30 del giorno 5 maggio 2023 alle ore 20.00 del giorno 7 maggio 2023 e comunque fino al termine dei lavori:



– sul ponte Rosso: senso unico alternato regolato da semaforo;



– in via Renaccio, nel tratto compreso tra viale Assirelli e l’intersezione semaforica con via Ballardini/Ponte Rosso: divieto di transito;



– in via Renaccio nel tratto compreso tra l’intersezione con via Calamelli e l’intersezione semaforica con via Ballardini/Ponte Rosso divieto di transito eccetto veicoli in uso a residenti e frontisti del tratto indicato e mezzi di soccorso ed emergenza; oltre al divieto di circolazione sarà predisposto l’obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Calamelli per i veicoli circolanti in via Renaccio con direzione Ravenna – Firenze.



soppressione del divieto di transito per veicoli con massa superiore 4 tonnellate in via Batticuccolo, via Argnani, via Ballardini;



divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via Don Giovanni Verità dal civico 1 al civico 7.



La ditta esecutrice dei lavori deve:

• dare la massima pubblicità dell’intervento, in anticipo, al fine di comunicare all’utenza lo svolgimento dei lavori ed avvisare tutti i residenti e le attività;

• garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo il tratto oggetto dei lavori;

• collocare tutta la segnaletica occorrente, compresa la cartellonistica informativa anche nelle intersezioni limitrofe al tratto interdetto alla circolazione, in modo chiaro ed inamovibile in particolare quella di prescrizione ai sensi dell’art. 21 del Codice della Strada e dell’art. 30 del Reg. di esec. ed eventualmente i segnali luminosi necessari per le ore serali.

• rimuovere tutti i cartelli temporanei al termine del cantiere o in occasione di eventuali sospensioni, dopo avere ripristinato la strada e le sue pertinenze.