I monumenti di Ravenna diventano dei mostri per far divertire i bambini di pediatria

I monumenti di Ravenna trasformati in mostri per far divertire i bambini. Nuovi arredi speciali nella pediatria dell’ospedale ravennate. Inaugurato il nuovo progetto di umanizzazione delle cure ideato da Fabio Marzufero e Marco Miccoli, realizzato grazie al contributo di numerose realtà del territorio. Mediante un’app, i Monumostri rappresentati sui muri dei corridoi prendono vita intrattenendo i bambini e al contempo insegnando la storia della città. Stesso obiettivo per le rappresentazioni di Dante nelle singole stanze dove vengono ricoverati i piccoli pazienti, con il progetto Dante Plus che entra all’interno del nosocomio.