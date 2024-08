“Grande partecipazione all’assemblea sindacale dei lavoratori ex-soci della Cofari, che si è svolta oggi pomeriggio, per dare avvio alla vertenza per il recupero delle quote sociali e delle decurtazioni al salario subite.

L’assemblea che si è tenuta presso il magazzino della CoFaRi ha visto la presenza di circa 50 lavoratori, iscritti e non a SGB, tutti uniti e determinati a dare battaglia per sostenere la vertenza.

Qualche altro sindacato ha accusato SGB di volere solo fare “caos” fine a sé stesso. A loro, i lavoratori che in questi anni si sono visti sottratte dalla cooperativa migliaia di euro, per un illegittimo “stato di crisi”, e che oggi rischiano di non vedersi restituite quote sociali e prestito sociale (per decine di migliaia di euro), hanno risposto rivendicando il diritto anche ad azioni che scatenino il giusto conflitto, per combattere un sistema, quello degli appalti e quello delle cooperative, funzionale solo a sottrarre salario e diritti.

Nella proposta di SGB, approvata dall’assemblea, non ci si ferma però alle sole legittime azioni di denuncia pubblica: l’obiettivo è quello di ottenere risultati concreti per i lavoratori.

Per questa ragione l’assemblea ha dato mandato al sindacato di richiedere un incontro urgente a CoFaRI e Lega delle Cooperative per avviare un confronto finalizzato a ricercare soluzioni per la restituzione delle quote sociali.

Allo stesso tempo verrà richiesto un incontro a Elle Emme per contestare la responsabilità solidale rispetto al recupero delle decurtazioni delle retribuzioni, di cui si sono avvantaggiati la stessa Elle Emme e i loro committenti che già utilizzavano i lavoratori di CoFaRi.

L’assemblea ha poi dato mandato al sindacato di promuovere tutte le azioni necessarie in caso di mancata convocazione da parte di CoFaRi e Elle Emme, non escludendo la proclamazione dello sciopero, con una contestuale manifestazione sotto la Lega delle Cooperative.

Assieme all’iniziativa sindacale partirà l’azione legale. Primo atto, l’impugnazione della conciliazione tombale firmata dai lavoratori, pretesa da CoFaRI ed Elle Emme, a cui si sono prestati CGIL, CISL e UIL.

Atto necessario anche per dare avvio alla causa per il recupero delle decurtazioni dei salari dovute allo “stato di crisi”, a cui saranno richiamati alla loro responsabilità solidale Elle Emme e i committenti.

L’assemblea ha poi proclamato lo stato di agitazione di tutti i lavoratori di Elle Emme, per essere pronti, con la solidarietà e l’unità di tutti i lavoratori, a dare il massimo della forza alla lotta.”

SGB Ravenna