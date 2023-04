“I fondi del PNRR non utilizzati per contrastare gli aumenti nei cantieri”

Ridistribuire i fondi del PNRR non utilizzati a favore di quei progetti costretti ad essere ridimensionati dagli aumenti delle tariffe in edilizia. L’inaugurazione dell’Ospedale di Comunità a Ravenna ha rappresentato l’occasione per toccare diversi temi legati alla sanità e ad altri aspetti della comunità. Legato al tema sanitario è senza dubbio l’investimento che Comune di Ravenna e Ausl Romagna hanno progettato per l’area di via Antica Milizia e del parco Cesarea. Qui, grazie ai fondi del PNRR, sorgerà la nuova Casa della Salute della D’assenza. 11 milioni e 200 mila euro l’investimento del piano Next Generation EU. Qui confluirà l’Ospedale di Comunità appena inaugurato alla clinica San Francesco. Al suo fianco troveranno spazio un secondo CMP un punto prelievi, una cucina per i corsi di nutrizione, una sala polivalente, ambulatori per una ventina di medici di medicina generale, ambulatori per psicologi e infermieri, uffici per assistenti sociali, un’area riabilitativa e la radiologia.