La rompighiaccio “Laura Bassi” tornata a Ravenna con il ghiaccio più “antico” della Terra

La rompighiaccio Laura Bassi ha attraccato nella giornata di lunedì 17 aprile al porto di Ravenna, da dove salpò a novembre, dopo essere stata impegnata in Antartide. Di proprietà dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, la nave ha base a Ravenna da 30 anni. L’ultima missione rientrava nella 38^ spedizione italiana del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide e ha toccato il punto più a sud mai raggiunto da una nave nel corso delle varie spedizioni. Una volta attraccata in banchina, la Laura Bassi ha potuto iniziare le manovre per sbarcare il proprio prezioso carico: campioni di ghiaccio che verranno utilizzati, all’interno di un progetto europeo coordinato dal CNR, per ricostruire l’evoluzione del clima sulla Terra. I campioni verranno inviati nei laboratori di Berna, Roma e Venezia.

La Laura Bassi ripartirà dal porto di Ravenna già giovedì per una nuova missione in Grecia.