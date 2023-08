Grave incidente sul lavoro in un’azienda agricola alle porte di Faenza

Incidente sul lavoro in un’azienda agricola alle porte di Faenza lunedì mattina, in via Sarna, in una realtà a pochi passi dal fiume Lamone, che già aveva dovuto fare i conti con i pesanti danni dell’alluvione. Ferito gravemente un uomo, trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena in elicottero. La dinamica di quanto successo dovrà essere chiarita dai Carabinieri di Faenza e dagli ispettori della medicina del lavoro dell’Ausl Romagna. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco, oltre al 118 con ambulanza ed elimedica. A lungo i soccorritori hanno operato per stabilizzare le condizioni del ferito e renderlo idoneo al trasporto. L’uomo è stato poi trasportato in ambulanza nel luogo, poco lontano, dov’era atterrato l’elicottero. L’elimedica è poi decollata in direzione del centro traumatologico di Cesena con il codice di massima gravità.