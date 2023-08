Alessandro Vitali, dirigente de Il Popolo della Famiglia a Faenza, interviene in merito al tema rifiuti: “Come Popolo della Famiglia Faenza – afferma Vitali – siamo sempre stati fin dall’inizio differenti verso la modalità porta a porta per la raccolta differenziata. Ora che prima e dopo l’emergenza sono state messe in luce tutte le criticità, e dopo le nostre svariate richieste, mai ascoltate, di abbandonare questo sistema di raccolta, siamo pronti a scendere in piazza e lanciare una raccolta firme contro la modalità porta a porta. Sono troppe le discariche a cielo aperto a Faenza, è oramai una situazione sfuggita al controllo degli enti preposti.

Una possibilità – prosegue Vitali – per tutti i faentini di manifestare il proprio dissenso e fare sentire la propria voce.

Siamo convinti che il ripristino dei vecchi cassonetti unito ad una tessera magnetica abbinata a ciascun nucleo familiare possa rappresentare un netto miglioramento sia per la vita dei faentini che della raccolta differenziata stessa. La tessera consentirebbe di valutare il grado di differenziazione, in modo da premiare con sconti sulle fatture per i cittadini più virtuosi.

In queste giornate stiamo organizzando l’iniziativa, che verrà poi comunicata sui nostri canali social e via stampa. Rinnoviamo quindi l’appello ai cittadini – conclude Vitali – a partecipare numerosi, in modo da fare sentire la nostra voce.”