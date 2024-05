Nicola Grandi e Filippo Donati, di Viva Ravenna, hanno presentato una question time in consiglio comunale per chiedere più controlli sul servizio taxi, quello abusivo, che secondo i due consiglieri fiorisce in zona stazione, sopratutto nel fine settimana. Grandi e Donati commentano anche il nuovo regolamento approvato recentemente in consiglio comunale e l’adeguamento dei prezzi del servizio taxi a Ravenna, che sarà in vigore dal sabato 1 giugno.