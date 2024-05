Soddisfazione per l’edizione appena conclusa del Festival internazionale dei burattini e delle figure Arrivano dal mare! organizzato dal Teatro del Drago storica compagnia e Famiglia D’arte Monticelli, che dal 22 al 26 maggio 2024 ha animato parchi, piazze, teatri e musei tra Ravenna e Gambettola (fc) registrando parecchi sold out e incremento di interesse per il magico mondo del teatro di Figura nei suoi molteplici volti.

I linguaggi contemporanei declinati alla figura (robotica, intelligenza artificiale, video mapping, installazioni) hanno incuriosito una nuova fascia di pubblico, quella dei giovani, che hanno partecipato in gran numero agli eventi proposti, spesso anteprima nazionale o come lo spettacolo Edith and me di Yael Rasooly in anteprima mondiale che ha commosso la folta platea del Teatro Rasi. Tanto gradimento anche per la novità di questa edizione, la rassegna Comico Erotico che con garbo e ironia ha animato il festival in seconda serata.

Le importanti masterclass tenute da Alain Moreau, uno dei maestri assoluti della scena internazionale del Teatro d’oggetti, da Yael Rasooly sul canto, il corpo e gli oggetti e Dirtz Theater sulla danza hanno riscontrato grandissimo interesse da parte dei giovani artisti sottolineando che questo è un festival qualificato e al passo con i tempi.

Scuole, famiglie e bambini hanno invece avuto l’opportunità di godere degli spettacoli più tradizionali, dalla bellissima parata di chiusura a Gambettola con Fish parade al teatro su nero che sempre incanta e stupisce, alle delicate forme di Paul Klee.

Queste le dichiarazioni della direzione artistica: “Siamo stati felici di constatare che il Teatro di figura sia oggi un buon linguaggio di comunicazione non solo con i più piccoli, ma anche con i teen, i giovani e gli adulti. Il nonno Otello Monticelli, negli Anni 50 aveva come slogan: “Spettacoli dai 5 ai 95 anni”. Ci piace pensare che dopo oltre 70 anni, sia ancora così e soprattutto che la magica empatia che si crea fra attore e spettatore possa aiutarci nella condivisione di un mondo più “umano”. Un sentito ringraziamento alle istituzioni, a tutti i partner e collaboratori che hanno reso possibile questa Festa del Teatro! Il prossimo anno sarà il 50esimo, un traguardo importante nell’arte come nella vita, appuntamento quindi dal 12 al 16 maggio 2025.”

Il festival si è svolto con il sostegno dei Comuni di Gambettola e Ravenna, della regione Emilia Romagna. ATER, del MIC e in collaborazione con Ravenna Teatro, Rete di Associazioni Almagià, Istituzione Biblioteca Classense, MAR Museo d’Arte della Città di Ravenna, Lady Godiva Teatro, Galla & Teo, Nerval Teatro, Cantieri Danza, Touring Club Italiano, Associazione Circuiti Dinamici, Casa Fellini Centro di residenza per il Teatro, il Cinema e le Arti Circensi, P.A.C. Polo Artistico CreAttivo – Ex Macello Gambettola, Associazione La Casa delle Marionette, ReTeFì, Animateria, Cantiere, EFFEA.