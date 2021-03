Prosegue il progetto #myRavenna Ambassador, iniziato lo scorso anno in pieno lockdown per comunicare la città di Ravenna attraverso lo sguardo di chi la vive, ci lavora e la conosce nel profondo.

Sono in programma tre incontri di formazione rivolti ai gestori degli stabilimenti balneari, ai loro collaboratori e agli operatori turistici delle località balneari per approfondire i temi storico – artistici e naturalistici del nostro territorio. Tre incontri, on line, dalle 17 alle 19, il 15 marzo per Casalborsetti, Marina Romea, Porto Corsini; il 22 marzo per Marina di Ravenna, Punta Marina, Lido Adriano e il 29 marzo per Lido di Dante, Lido di Classe, Lido di Savio.

“Un momento di approfondimento per gli operatori turistici, per comunicare al meglio la propria località balneare e ciò che le circonda, dalle bellezze naturali a quelle storico artistiche, un modo per diventare ambasciatori della città di Ravenna – dichiara l’assessore al Turismo Giacomo Costantini – dopo l’appuntamento dello scorso anno dedicato agli agenti stagionali della Polizia locale, gli incontri di approfondimento sulla storia del nostro territorio proseguono, per consolidare la straordinaria accoglienza della nostra destinazione”.

Per partecipare inscriversi via mail a: slaghi@comune.ra.it