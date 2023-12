Giù la maschera: sulle mura del carcere le foto scattate dai detenuti

“Giù la maschera”: i detenuti del carcere di Ravenna si ritraggono in una mostra fotografica che per alcuni giorni decorerà le mura esterne della casa circondariale di via Port’Aurea. Con l’esposizione si conclude quindi l’ultima edizione del laboratorio fotografico condotto in carcere da Barbara Gnisci e Giampiero Corelli.

Il progetto rientra all’interno di un programma di azioni in favore del miglioramento delle condizioni di vita delle persone in area penale presentato dal Comune di Ravenna.