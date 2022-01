Giornata della Pace: l’appello del vescovo per lo stabilimento di castagne di Marradi | VIDEO

Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni. Sono i tre temi individuati quest’anno da Papa Francesco per diffondere la pace.

Annullata la Marcia della Pace a seguito delle nuove norme del governo legate all’emergenza pandemica, alla quale avrebbero partecipato le comunità religiose e i rappresentanti delle istituzioni della città, è stata comunque celebrata il primo gennaio, in cattedrale la Celebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo Mario Toso. Il rito religioso si è così focalizzato sul messaggio del pontefice, così come avrebbe dovuto fare la Marcia della Pace con le iniziative preparate dalla varie realtà religiose e dalle diverse associazioni aderenti.