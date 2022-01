dalle ore 08.30 alle ore 24.00 nell’area di parcheggio di via Bondiolo (zona Rione Giallo), in tutta la corsia lato Bologna e nei relativi box di sosta da 70 metri in direzione Firenze rispetto l’accesso del civico 59 fino al civico 85, eccetto gli ultimi 25 metri in direzione Firenze: divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto mezzi al servizio dell’evento “Bisò a casa tua”

dalle ore 10.00 alle ore 24.00 in piazza Santa Maria Foris Portam (zona Rione Verde) a partire dall’intersezione con via Baliatico in tutta l’area della piazza in direzione Bologna: divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto mezzi partecipanti all’evento “La Nott de Bisò – In sicurezza a casa tua”