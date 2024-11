Erba alta, rifiuti sparpagliati, nessun evento nonostante il nome molto importante. “Questo è lo stato vergognoso e umiliante in cui versa il giardino Deserto Rosso in Via Mederico Perilli nel quartiere Darsena a Ravenna” fa notare Nicola Tritto, segretario comunale di Forza Italia. I residenti, nei mesi scorsi, avevano chiesto di valorizzare l’area verde a due passi dall’Almagià e dalla nuova passeggiata lungo il Candiano.

Il giardino è nato solo dieci anni fa per omaggiare il regista Michelangelo Antonioni.

“Quel giorno le più “alte cariche” del governo cittadino, insieme alla nipote del famoso regista, tagliavano il nastro di un parco che doveva diventare un luogo di eventi, insieme alla vicina Via Tonino Guerra. Oggi, dopo l’ennesima promessa disattesa, questo è lo stato del parco, inguardabile e umiliante per il nome che gli è stato assegnato, un degrado che investe inevitabilmente anche il quartiere. È un ricettacolo di immondizia e bottiglie vuote, un parco, l’ennesimo, non curato, panchine distrutte con topi nei pressi, abbandono e sporcizia. Ci sono dei responsabili? Si, c’è un’Amministrazione comunale sempre distante dai cittadini e mai attenta a un territorio che merita rispetto”.