Dopo la tradizionale celebrazione della Liberazione di Castel Bolognese – svoltasi ieri 12 aprile con la deposizione di corone di fiori in ricordo delle vittime civili di guerra -domani 14 aprile – alle ore 18.30 in diretta Facebook sulla pagina Comune di Castel Bolognese – i cittadini potranno assistere ad un Consiglio Comunale straordinario in cui verrà conferita la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, per l’assiduo e proficuo impegno a favore della memoria della Shoah e contro ogni forma di discriminazione e di odio di matrice antisemita