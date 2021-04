Dopo la raccolta firme, Extinction Rebellion Faenza ha organizzato per sabato un presidio alla Ghilana, al centro del nuovo progetto di urbanizzazione della città:

“L’orto della Ghilana può ancora essere salvato e noi vogliamo far sentire la nostra voce”.

L’appuntamento è per sabato 17 aprile, ore 17, nelle strade sterrate intorno l’orto della Ghilana (Via Firenze 48). Hanno aderito Legambiente Lamone, Manitese Faenza, Fridays for Future Faenza, Italia Nostra, Fiab Faenza.

“Chiediamo che quel terreno non venga cementificato, costruendo villette di lusso. A maggio il Consiglio Comunale si riunirà e voterà sulle compensazioni proposte. Non è un mero passaggio formale, i consiglieri possono votare contro anche perché le compensazioni non prevedono il ponte ciclopedonale per Sarna, come invece era previsto dall’emendamento votato lo scorso anno dalla maggioranza.