Nell’ottava giornata di campionato non va oltre il pareggio a reti bianche il Faventia, stoppato al Ragazzini di Granarolo da un buon PSP Imola. Una prestazione apprezzabile per i biancoblù, incapaci però di mettere a referto la marcatura decisiva. Interrotta la striscia di 5 successi consecutivi che perdurava dal 28 settembre.

La prima frazione pullula di occasioni per i padroni di casa. All’11’ Sow cerca il gol della domenica: rovesciata da pochi passi su angolo di Luca Savorani, pallone alto. Al 30’, ancora sugli sviluppi di corner, serve il salvataggio in extremis di un difensore ospite per negare a Syll la rete del vantaggio. Qualche minuto e Liverani calcia sopra la traversa da altezza dischetto del rigore. Sembra stregata la porta degli imolesi. Bella costruzione dei faentini, Luca Savorani abbandona le vesti da assist man ma la sua botta dal limite non vale l’1-0.

Un’importante chance per parte nei secondi 45’: Rodondi batte a rete ma il portiere respinge il tiro diretto sul palo lontano, poi il PSP Imola va vicino al gol cestinando però la palla regalata dentro l’area dalla difesa biancoblù.

«Gli avversari hanno dimostrato un’ottima organizzazione e più di una individualità interessante – commenta mister Rodondi -. Noi poco pericolosi, loro in grado di metterci in difficoltà, soprattutto nel secondo tempo. I ragazzi devono entrare nell’ottica che non tutte le partite si possono vincere, e che qualche volta anche un pareggio può essere un affare».