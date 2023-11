Si e svolto il 24/11 presso l’aula magna dell’Istituto tecnico Geometri di Ravenna un importante incontro fra i Geometri dell’intera Provincia. Alla presenza di circa 150 iscritti si sono discusse e valutate le problematiche relative all’applicazione delle ordinanze del commissario straordinario Generale Figliuolo, inerenti la richiesta dei contributi a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito la Romagna nel Maggio 2023, in particolare la 11/2023 che riguarda le attività produttive e la 14/2023 che riguarda le “famiglie”.

L’obbiettivo dell’incontro è di creare un documento congiunto con i quesiti da sottoporre alla struttura commissariale per poter far luce sulle tante zone d’ombra ancora presenti nella normativa.

Il presidente del collegio Geometri della Provincia di Ravenna Geom. Marco Calderoni, ha ribadito che la presentazione delle domande non è un click day, in quanto, ad oggi, non vi sono date di scadenza, anzi, sarebbe meglio chiarire i dubbi attualmente in essere prima di presentare le domande per evitare di commettere imprecisioni che possano invalidare le richieste di contributo da parte dei cittadini e delle imprese.

Nelle prossime settimane continuerà il confronto a carattere Provinciale tra i professionisti.